ЦБ выпустит пластиковые 100 рублей к ЧМ-2018

В первом квартале 2018 года Банк России выпустит пластиковую банкноту номиналом 100 рублей, сообщил первый зампред регулятора Георгий Лунтовский, передает ТАСС.

«Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу будет пластиковой, это 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала», — заявил топ-менеджер ЦБ.

Он отметил, что «Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры будут проходить в 11 городах России, это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград, Саранск.