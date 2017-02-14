Стало известно имя вероятного нового главы судебных приставов

Новым руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП) может стать бывший депутат от «Единой России» Владимир Плигин, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В настоящее время главой ФССП является Артур Парфенчиков. Накануне источник РИА Новости сообщил, что Парфенчиков, скорее всего, на этой неделе будет назначен главой Карелии вместо действующего губернатора Александра Худилайнена.

Сам Парфенчиков заявил порталу «Петрозаводск говорит», что «назначение возможно».

Плигин был депутатом Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. Также он координировал либеральную платформу партии «Единая Россия».