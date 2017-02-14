В животных из Марианской впадины найдены загрязняющие вещества

С 1930-х годов во всем мире активно использовались полихлорированные дифенилы, из которых делали изоляционные материалы для электротехники. После того, как оказалось, что эти вещества повышают риск развития рака, влияют на гормональную регуляцию в организме, вызывают поражения почек, печени и других органов, их производство было прекращено. В большинстве стран выпускать полихлорированные дифенилы перестали к 1979 году, в России это было сделано в 1998 году. Согласно «Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях» (2001), подписавшие ее страны обязуются обезвредить имеющиеся на их территории полихлорированные дифенилы к 2028 году. В 2011 году к конвенции присоединилась Россия.

Однако полихлорированные дифенилы плохо поддаются естественному разложению в природе, поэтому они распространились по всему миру, включая Арктику и Антарктику. В 2014 году международная научная экспедиция собрала образцы глубоководных животных из Марианского желоба и желоба Кермадек в Тихом океане. Когда ученые исследовали пойманных на больших глубинах рачков бокоплавов (отряд Amphipoda), выяснилось, что в их организме наблюдается аномально большая концентрация полихлорированных дифенилов, значительно более высокая, чем у их родственников, живущих в поверхностных водах океана.

Больше всего этих веществ содержалось в бокоплавах из Марианской впадины. Уровень полихлорированных дифенилов в их организме был почти в 50 раз выше, чем у ракообразных из сильно загрязненных рек Китая. Бокоплавы содержали также полибромированные дифениловые эфиры, другой тип стойкого загрязнителя, который используется в огнеупорных материалах.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.