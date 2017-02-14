Химики синтезировали треугольную молекулу углеводорода

Ученые из Швейцарии и Великобритании сумели получить молекулу углеводорода необычной структуры, которую химики пытались синтезировать почти семьдесят лет.

Триангулен, или «углеводород Клара» (C 22 H 12 ), был предсказан чехословацким химиком-органиком Эрихом Кларом в 1950 году. Молекула этого соединения должна была состоять из шести бензольных колец, расположенных треугольником. Хотя у атомов этой молекулы четное число электронов, из-за ее геометрического строения одна электронная пара не может вступить в связь, и в результате молекула ведет себя как свободный радикал. Клар и его последователи пытались получить триангулен из его производного соединения, молекула которого стабилизируется благодаря дополнительным атомам водорода. Но, когда они в присутствии катализатора – палладия при температуре 200° C отщепляли атомы водорода, молекулы триангулена тут же соединялись, образуя нерастворимый полимер.

На этот раз синтез проводился на поверхности тонкой пленки с использованием комбинированного сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопа. Источником снова послужили молекулы производного соединения с дополнительными атомами водорода. Электронный пучок позволил удалить лишние атомы, в результате ученые получили молекулу триангулена и даже сделали ее «портрет». Как ожидается, триангулен имеет магнитные свойства, поэтому его молекулы, возможно, в будущем найдут применение в квантовых компьютерах.

Итоги работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.