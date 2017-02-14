Рогозин передумал лететь в Иран из-за разглашения информации о поездке

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран, куда должен был вылететь вместе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, министром энергетики Александром Новаком и другими чиновниками, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, поводом для отмены поездки стало разглашение информации о ней иранской стороной.

Собеседник газеты в аппарате правительства РФ сообщил, что стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы» — «о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран».

Речь идет о контрактах на поставку пассажирских самолетов, заключенных Ираном с Boeing и Airbus.

«Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», — добавил источник.

В аппарате Рогозина отмену визита объяснили «техническими причинами».