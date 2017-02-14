Песков связал отставки губернаторов с «электоральными календарями»

В Кремле не считают уместным искать «подковерные процессы» в отставках российских губернаторов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Дождь».

За последние две недели в отставку ушли четыре главы региона — губернаторы Рязанской и Новгородской областей, главы Пермского края и Бурятии.

Все они сообщали об уходе по собственному желанию и неучастии в предстоящих региональных выборах.

«Все они не первый год возглавляли свои регионы. Все они находятся в постоянном контакте с президентом. Поэтому оснований искать подковерные процессы, - я не считал бы уместным. Почему это происходит синхронизировано? Существуют некие электоральные календари, это ротационный процесс», — заявил сегодня Песков.