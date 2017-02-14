Япония выразила протест из-за русских названий Курил

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония выразила протест России после присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



«Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России», — отметил он.

Распоряжение о присвоении названий пяти островам подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Ранее власти Японии выразили недовольство в связи с укреплением российского военного присутствия на Курилах.