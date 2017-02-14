Российский корабль-разведчик заметили у берегов США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» сегодня утром был замечен вблизи восточного побережья США, сообщает Fox News со ссылкой на двух неназванных американских официальных лиц.

Отмечается, что судно следовало в нейтральных водах и находилось в 70 милях (130 км) от побережья штата Делавэр.

По данным собеседников телеканала, судно способно перехватывать сообщения и измерять возможности сонаров американских ВМС.

В последний раз его видели у берегов США в апреле 2015 года.