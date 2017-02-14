В здании Ростуризма прошли обыски

В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) сегодня прошли обыски. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Да, они проходили в Ростуризме. Но к деятельности Ростуризма это не имеет никакого отношения», — отметили в пресс-службе.

В комментарии РБК сотрудница пресс-службы сообщила: «Конкретно кем и зачем [они проводились], непонятно».

По данным источника «Интерфакса», обыск проводили сотрудники СКР и управления УФСБ по Краснодарскому краю. Силовиков интересовал советник главы Ростуризма Евгений Куделя. Расследование, по данным источника, касается его предыдущей работы на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Источник сообщил, что после обыска Куделя был задержан.