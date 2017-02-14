Гражданин Турции убил жену-россиянку и двоих детей

В Анталье гражданин Турции убил своих жену и детей, после чего покончил с собой. Погибшая женщина была гражданкой России, сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье.

Сообщается, что убийцу зовут Муаммер Гюн. Вначале он отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив в их сладости пестицид, после чего из помпового ружья застрелил жену Анну. После этого мужчина позвонил в полицию и покончил с собой.

«Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве», — заявили в генконсульстве.