СМИ сообщили о тайном развертывании ракет РФ вопреки договору с США

Россия могла тайно развернула новые крылатые ракеты в нарушение российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным издания, эти действия России представляют собой серьезную проблему для президента США Дональда Трампа, который пообещал наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным и продолжить шаги в сторону разоружения.

Однако Трамп использует информацию о развертывании вооружения РФ для отставок в Государственном Департаменте и Пентагоне, в частности, именно поэтому был уволен его советник Майкл Флинн, указывает NYT.

По данным администрации США, на вооружении РФ имеется два батальона запрещенных к применению крылатых ракет. Один по-прежнему находится на полигоне Капустин Яр, второй был перемещен в декабре с данного полигона на оперативную базу в другом регионе. Источник указывает, что ракеты несут функции немедленного реагирования.