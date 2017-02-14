Говорухин отвел на передачу Исаакия РПЦ шесть лет

Передача Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви должна занять шесть лет, заявил глава думского по культуре Станислав Говорухин, сообщает «Интерфакс».

По итогам рабочего совещания, посвященного правовым аспектам передачи храма, Говорухин сообщил, что пока механизм не запущен, так как пока не поступило заявки на передачу собора со стороны самой РПЦ.

Депутат отметил, что члены его комитета и музейное сообщество обеспокоены сохранностью и безопасностью музейных ценностей, а также прозрачностью процедуры принятия решения о передаче собора.

При этом Говорухин отметил, что в то же время «музей должен работать при церкви, а не богослужения должны вестись при музее».

О передаче собора РПЦ власти Петербурга заявили 10 января. Решение не было согласовано с музейным сообществом, также не проводилось общественного обсуждения передачи одного из знаковых музеев города православной церкви. Это вызвало акции протеста со стороны горожан.