Командир «Адмирала Кузнецова» объяснил дым от крейсера

Дым от авианосца «Адмирал Кузнецов» не является признаком технических неисправностей, заявил 14 февраля командир корабля Сергей Артамонов в интервью «Аргументам и фактам».

«Это не признак каких-то неисправностей. На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!» – отметил Артамонов, подчеркнув, что совсем не дымят только корабли с атомной энергетической установкой.

«Адмирал Кузнецов» участвовал в российской операции в Сирии с ноября 2016 года. При проходе корабля через Ла-Манш западные наблюдатели отметили, что авианосец сильно дымит.

В ноябре 2016 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил, что Северодвинский судоремонтный завод «Звездочка» займется ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» в 2018 году после его возвращения с боевой службы. В частности, должна быть полностью заменена его «дымящая» котлотурбинная установка, которая вызывает нарекания на флоте. Однако позже информацию о предстоящем ремонте корабля опроверг глава ОСК Алексей Рахманов.