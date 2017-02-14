19-летнего жителя Саратова решили судить за ненависть к «ватникам»

В Саратове прокуратура передала в суд дело 19-летнего местного жителя Александра Гозенко, которого обвиняют по уголовной статье о возбуждении ненависти за его комментарии «ВКонтакте». Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Речь, согласно материалам дела, речь идет о четырех комментариях Гозенко, оставленных им 13 и 14 ноября 2015 года на своей странице.

В комментариях «Предлагаю устроить холокост ваты» и «А вы ватник и кацап» правоохранительные органы усмотрели возбуждение ненависти и вражды по отношению к русским и к группе «ватники».

Отрывок из материалов дела также опубликовал в твиттере глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.