Уехавший на Украину экс-депутат ГД назвал присоединение Крыма к России «грубой ошибкой»

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков назвал грубой ошибкой присоединение Крыма, заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в РФ и сравнил Россию с нацистской Германией.

«Ситуация в России сейчас, как в нацистской Германии Гитлера <…> Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре», — заявил Вороненков в интервью украинскому изданию «Цензор.Нет», заблокированному в России по решению суда .

«Крым стал такой лакмусовой бумажкой — он объединил Россию вокруг идеи что-то ******** (украсть) у своего соседа», - сказал экс-депутат, отметив, что сам он не голосовал в Госдуме за присоединение Крыма к России - за него это сделали другие члены фракции КПРФ. «Карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал», — сказал Вороненков.

Он также заявил, что в России фальсифицируют результаты всех выборов - от муниципальных до федеральных, а ФСБ узурпировала полномочия всех силовых ведомств в стране.

Денис Вороненков был депутатом фракции КПРФ в Госдуме в 2011–2016 годах. В октябре 2016 года он вместе с женой, депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой уехал на Украину, а в декабре получил украинское гражданство. В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате и крупном мошенничестве. Следственный комитет предлагал лишить его иммунитета от уголовного преследования, но Генпрокуратура это предложение не поддержала.

Вороненков дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в государственной измене.

«Я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом, помочь своей стране и изобличить этого негодяя... Янукович — марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным»,— цитирует слова Вороненкова «Коммерсантъ».