ГП передала в суд дело против хабаровских живодерок

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело против двух жительниц Хабаровска, а также 18-летнего молодого человека по делу о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан… После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Хабаровска», — пояснил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В рамках дела его фигурантам предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении религиозных чувств верующих и возбуждении ненависти.