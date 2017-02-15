СМИ сообщили о задержании ФСБ коллеги полковника Захарченко

Сотрудники ФСБ задержали офицера антикоррупционного главка МВД Сергея Астафурова, работавшего в управлении полковника Захарченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Сергея Астафурова задержали во вторник, 14 февраля. В тот же день следователи обратились с ходатайством в Басманный суд о его аресте.

По словам собеседника издания, преследование Астафурова связано с делом в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Офицеру полиции вменяют действия, которые он совершил в период работы в управлении «М», занимающемся преступлениями в сфере машиностроения. По словам источника, речь может идти о провокации взятки по делу владельца ЧТПЗ Андрея Комарова.

Другие источники РБК, знакомые с ходом расследования, сообщили изданию, что помимо Астафурова задержан как минимум еще один человек, однако его имя не разглашается.

Как передает ТАСС, ФСБ потребовала от суда ареста Астафурова.

В конце января стало известно, что Управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где до своего ареста служил полковник Дмитрий Захарченко, ликвидировано. На базе управления «Т» появится управление с литерой «Р» (от слова «ресурсы»). В новом управлении останется меньшая часть тех, кто работал с Захарченко.