«ВКонтакте» начала блокировать «суицидальные паблики»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» начала блокировать страницы, на которых используют хэштеги, связанные с так называемыми «суицидальными пабликами». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-служба компании.

Речь идет о сообществах, участников которых якобы склоняют к совершению самоубийств.

«Мы против того, чтобы на этой теме спекулировали, распространяя связанные с ней материалы», — цитирует издание заявление представителя «ВКонтакте» Евгения Красникова. О каких именно хэштегах идет речь, он не пояснил.

В свою очередь, «Медуза» со ссылкой на пользователей блога Geektimes уточнила, что удаляются записи с использованием хэштегов и слов «4:20», «Тихий Дом», «Синий кит», «хочу в игру» и «куратор». При многократном использовании этих слов страница пользователя блокируется.

Представители «ВКонтакте» отметили, что после блокировки пользователя просят пройти опрос, в котором ему предлагается «сообщить о причинах публикации спорной записи». В зависимости от ответа ему будет либо предложена помощь психологов, либо направлена просьба «не увеличивать популярность „групп смерти“ даже в рамках борьбы с ними», либо даны «советы по безопасности страницы».

Ранее член Совета Федерации Елена Мизулина подготовила официальный запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки «с просьбой проверить суицидальные группы для подростков, действующие в социальных сетях». Мизулина обращает внимание на то, что «ВКонтакте» и Instagram вновь начали распространяться хештеги игр, подталкивающих людей к суициду.

В свою очередь, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что организаторов групп в соцсетях, склоняющих детей к суициду, надо приравнять к террористам.