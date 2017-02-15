Суд закрыл дело за комментарий «Боха нет» за истечением срока давности

В Ставрополе суд закрыл уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Краснова, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Как сообщил адвокат бывшего обвиняемого, дело было закрыто по заявлению Краснова в связи с истечением срока давности.

В 2014 году Виктор Краснов написал в комментарии в группе «Подслушано Ставрополь» в соцсети «ВКонтакте» что «Боха нет». Фраза, на которую обратили внимание СМИ, звучит так: «ню ню) много вас сдесь таких ПГМнутых вразумлявцев. Боха нет !)». В другом комментарии он назвал Библию «сборником еврейских сказок». Комментарии Краснова (в соцсети он — Виктор Колосов) до сих пор можно прочитать.

В начале 2015 года против Краснова возбудили уголовное дело. Привлечь мужчину к уголовной ответственности потребовал один из его оппонентов в сети. Виктор Краснов месяц провел в психиатрическом диспансере, где его обследовали на вменяемость. В начале марта 2016 года суд Ставрополя приступил к рассмотрению дела Краснова. Ему грозило до одного года лишения свободы по статье 148 УК РФ (Оскорбление чувств верующих.