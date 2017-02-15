СМИ сообщили о нападении на автобус с российскими туристами в Гаграх

В абхазском городе Гагры неизвестные закидали камнями автобус с находившимся в нем российскими туристами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Со слов водителя автобуса, инцидент произошел близ ресторана «Гагрипш». Неизвестные начали кидать камни в автобус из кустов. В салоне в это время находились 52 человека, среди них пятеро детей.

В результате, по данным собеседника, «несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок, сидевший под разбитым окном». Водитель вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось.

Туристам подали новый автобус, однако неизвестные вновь кинули камень, который разбил окно и попал в ногу водителю. После этого, по его словам, до российско-абхазской границы автобус сопровождали сотрудники ГАИ Абхазии.