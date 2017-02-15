В Москве площадь и улицу назвали в честь Кастро и Карлова

Столичные власти приняли постановление о присвоении улице и площади в Москве имени лидера кубинской революции Фиделя Кастро и убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС.

«Именем Андрея Карлова будет назван проектируемый проезд в районе Дорогомилово. Проезд находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. На Кутузовском проспекте, недалеко от улицы Андрея Карлова, находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств», - отметили в мэрии.

Именем Кастро назвали площадь, расположенную на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц. Неподалеку от нее находятся улицы, названные в честь Сальвадора Альенде - президента Чили, друга Кастро, и Уго Чавеса - бывшего президента Венесуэлы.