Кремль опроверг обсуждение Путиным и Трампом Крыма

Президент Владимир Путин не обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора тему Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Нет, не поднимался», — ответил Песков, говоря о том, поднимался ли между лидерами этот вопрос.

По словам пресс-секретаря, Кремль уже привел всю исчерпывающую информацию о данном телефонном разговоре. «Мы сказали все, что хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули», — пояснил Песков.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами», - подытожил он.

Отметим, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил заявление Белого дома о том, что Трамп ждет от России «возвращения Крыма» Украине, противоречащим его предвыборным обещаниям. А МИД РФ заявил, что страна не намерена обсуждать вопрос возвращения своих территорий.