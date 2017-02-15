Россиянки провалили индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Российские спортсменки не попали в первую двадцатку финишировавших на индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. Результаты состязания опубликованы на официальном сайте соревнований.

Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. Остальные не попали в топ-30: Ирина Старых (41-е место, 3 промаха), Татьяна Акимова (51-е, 5 промахов), Светлана Слепцова (71-е, 5 промахов).

Гонку выиграла немецкая спортсменка Лаура Дальмайер. На четырех огневых рубежах он допустила один промах и преодолела 15-километровую дистанцию за 41 минуту 31,1 секунды.

Второй к финишу пришла биатлонистка из Чехии Габриэла Коукалова, отставшая от победительницы на 24,7 секунды (один промах). Третье место заняла итальянка Алексия Рунгальдьер, проигравшая 1 минуту 45,6 секунды (на огневых рубежах спортсменка отстрелялась без промахов).

23-летняя Лаура Дальмайер является пятикратной чемпионкой мира и лидером общего зачете Кубка мира. Для нее эта медаль стала четвертой на ЧМ-2017. Ранее в Хохфильцене немка победила в смешанной эстафете и гонке преследования, став второй в спринте.

В свою очередь, бывшая биатлонистка сборной России Екатерина Аввакумова, всего месяц выступающая за команду Южной Кореи, заняла пятое место.