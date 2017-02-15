Пентагон обвинил РФ в опасном облете своего эсминца в Черном море

Минобороны США заявило об опасном пролете российских военных самолетов над американским эсминцем, который находится в Черном море, 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона подполковника Мишель Балданса.

Она отметила, что рядом с кораблем Porter номер DDG78, который вел патрулирование в международных водах после учений Sea Shield, произошли «несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов».

Экипаж эсминца назвал маневры «небезопасными и непрофессиональными».

«Эсминец Porter запрашивал все самолеты и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры», — сообщила Балданса.

Она выразила беспокойство, отметив, что подобные инциденты могут привести к несчастным случаям.

По словам капитана Дэнни Эрнандеса, представителя Европейского командования США, всего насчитывается три таких инцидента. В первом участвовали два российских самолета Су-24, во втором — одиночный Су-24, а в третьем — Ил-38, передает Reuters.