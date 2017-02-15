Демушкину продлили домашний арест еще на полгода

Нагатинский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста националисту Дмитрию Демушкину по делу о разжигании национальной ненависти и вражды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Олега Колесникова.

15 февраля суд приступил к повторному рассмотрению дела Демушкина и провел предварительные слушания.

21 октября 2016 года СКР задержал Дмитрия Демушкина после того, как он подал заявку на проведение 4 ноября «Русского марша». В конце декабря ему было предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма и объявлено об окончании расследования.

Ранее националиста обвинили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за размещения на его странице в соцсети «ВКонтакте» фото баннера с «Русского марша» 2014 года. В начале марта 2016 года Дмитрий Демушкин сообщал, что ему предъявлено восемь обвинений по статье о возбуждении ненависти или вражды.