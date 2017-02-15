СМИ сообщили о планах правительства изменить налог на труд и НДС

Министерство экономического развития (МЭР) и Министерство финансов договорились снизить прямые налоги на труд, скомпенсировав потери бюджета ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщила газета «Ведомости».

По информации издания, основным предложением экономического блока правительства является снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21 процента от зарплаты. При этом НДС — налог, который граждане платят косвенно, покупая товары — предложено повысить с 18 до 21 процента.

Эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина в интервью «Ведомостям» заявила, что схема 21/21 приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом. При этом в правительстве рассматривают и другие варианты баланса ставки страховых взносов и НДС: 20/22 — в этом случае потери составят 600 миллиардов рублей, 21/22 — 400 миллиардов и 22/22 — 180 миллиардов.

Собеседники издания подчеркивают, что любая из предложенных схем приведет к потере доходов Пенсионного фонда, а также может серьезно разогнать инфляцию за счет роста НДС.

Также отмечается, что предложенная концепция баланса ставок пока обсуждается только в экономическом блоке и еще не была представлена всему правительству.

Ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что его ведомство будет предлагать снижать страховые взносы и повышать НДС в России после 2018 года.