Украина ввела чрезвычайное положение в энергетике

Правительство Украины объявило о введении чрезвычайных мер в энергетической системе страны. Такое решение министры приняли на внеочередном заседании, сообщает телеканал «112 Украина».

Данное решение не встретило возражений.

В момент обсуждения данного шага премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины по поводу блокады, ведущейся рядом с линией разграничения в Донбассе.

Как отметил глава минэнерго Украины Игорь Насалик, возможны веерные отключения электричества для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии.

Ранее уже сообщалось о том, что кабмин Украины введет чрезвычайное положение, если блокада поставок угля из Донбасса продолжится.