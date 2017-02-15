МИД решил публиковать на своем сайте «фейковые» новости иностранных СМИ

МИД России запустит на своем сайте новый проект по сбору «фейковых» новостей иностранных СМИ и их разоблачений. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать "фейковые" новости ведущих зарубежных СМИ, не только их, но и заявления официальных представителей различных стран», — заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она пояснила, что российский МИД будет «по большому счету разоблачать, давать первоисточники, данные, показывать, что российская реакция на этот вопрос уже присутствовала».

В качестве примера «фейковых» новостей официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о публикациях в американских СМИ о том, что Москва в качестве подарка новому президенту США Дональду Трампу готовит выдачу экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

«Это не первый раз, когда американские СМИ публикуют ссылки на некие неназванные источники. Никто не обращался к российской стороне за подтверждением или опровержением этой информации», — сказала Мария Захарова.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации в CNN и The New York Times о том, что члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа неоднократно общались по телефону с представителями российской разведки, призвал с осторожностью относиться к газетным сообщениям и ссылкам на неназванные источники.