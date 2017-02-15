МИД РФ отверг обвинения в нарушении договора о развертывании крылатых ракет

Публикации американских СМИ о возможном нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) носят голословный характер, заявил 15 февраля РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что официальный Вашингтон до сих пор не предоставил доказательств таких нарушений: «Приводятся ссылки на какие-то анонимные источники — это то, с чем мы имели дело при прежней администрации (США — ред.). Подобного рода публикации, конечно, не можем воспринимать всерьез».

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия начала развертывать ракеты с ядерными боеголовками в нарушение договора о запрете на ракеты средней и малой дальности и призвал Штаты провести модернизацию своих ядерных сил, чтобы быть готовыми «противостоять российской ядерной доктрине».

Договор РСМД, подписанный в 1987 году, запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении этих договоренностей.