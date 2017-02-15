Правительство отклонило запрет на обучение детей чиновников за рубежом

Правительственная комиссия не поддержала законопроект о запрете на обучение за рубежом детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций, сообщает РБК.

Проект отрицательного отзыва на этот законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 февраля.

В заключения комиссии говорится, что «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование». В российском законодательстве, указано в документе, уже предусмотрен «перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности».

Проект закона был подготовлен коммунистом Валерием Рашкиным в ноябре 2016 года. Предполагалось, что с 1 января 2017 года муниципальные и госслужащие, а также топ-менеджеры госкомпаний лишатся возможности отправлять на учебу своих детей на учебу за границу. Меру предлагалось распространить и на усыновленных детей.