Число безработных россиян с высшим образованием выросло почти на 20%

Количество безработных с высшим образованием выросло в России в 2015 году на 19,6%, сообщила 15 февраля глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, передает РБК.

«Это очень существенный показатель. Нам нужно серьезно оценить, кого и к чему мы готовим», — заявила Голикова, выступая в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Политика Министерства образования в отношении вузов не соответствует потребностям рынка труда, уверена глава Счетной палаты.

По ее данным, потребность в работниках с высшим образованием на конец 2015 года составляла почти 186 тысяч человек, при этом наибольший кадровый дефицит наблюдался в биологической и сельскохозяйственной отраслях, а также в здравоохранении. Меньше всего работников требовалось в сфере образования.

Голикова подчеркнула, что система распределения мест в вузах способствует недостатку квалифицированных работников там, где они нужны, и избытку там, где их не требуется.

«Студенты, которые оканчивали медицинские вузы, трудоустраиваются на 97%. При этом в 2016 году контрольные цифры приема [в медицинские вузы] были уменьшены на 13%. Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там цифры приема увеличились на 3%», — указала Голикова. Она отметила, что также увеличивается прием в вузы на экономические и управленческие специальности, хотя 35% выпускников таких факультетов не трудоустраиваются по профессии.

«Нам нужно пересматривать систему контрольных цифр приема, потому что они не соответствуют потребностям рынка труда», — заявила глава Счетной палаты.

Она негативно оценила процесс слияния и сокращения числа школ и вузов, который проводят многие регионы страны. «С 2010 по 2016 год отмечен существенный рост рождаемости. При этом происходит существенная оптимизация. По нашим данным, эта оптимизация, особенно в регионах, абсолютно не соответствует вызовам на рынке труда», — сказала глава Счетной палаты.