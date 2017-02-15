Песков назвал «уткой» утверждения о связи команды Трампа со спецслужбами РФ

Утверждение газеты The New York Times о якобы имевших место в ходе избирательной кампании контактах членов команды нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями российской разведки является бездоказательным, заявил 15 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не читайте утренних газет. Это не моя фраза, если вы помните. Поэтому давайте не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить», — передает слова Пескова РИА Новости.

«Там ссылки на 5 разных источников, но ни один из них не называется, - добавил Песков. - Наверное, есть какая-то информация, кто эти люди. Наверное, время придет, и кто-то об этом скажет в открытую. Давайте дождемся этого времени, и не будем верить такой обезличенной информации. Это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах и которое не указывает ни на какие конкретные факты».

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ отказалось комментировать обвинения газеты The New York Times, назвав их «бездоказательными».

«Пресс-бюро не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ», - передает «Интерфакс» слова руководителя пресс-бюро СВР РФ Сергея Иванова.

15 февраля The New York Times сообщила, что члены команды Дональда Трампа в ходе избирательной кампании неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Ссылаясь на данные, полученные от «четверых нынешних и бывших американских официальных лиц», издание пишет, что перехват телефонных переговоров свидетельствует о неоднократных контактах членов предвыборной команды президента с «разведывательным сообществом в Москве». О содержании контактов в статье не сообщается, упоминается лишь имя советника Трампа Пола Манафорта.