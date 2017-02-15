Бывшего зама Аксенова задержали за крупную взятку

Бывший заместитель председателя совета министров Крыма Олег Казурин задержан. Его подозревают в получении от коммерсанта части взятки, которая должна была составить 27 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время по факту взяточничества возбуждено уголовное дело.

Как уточняет следствие, с августа по декабрь 2016 года чиновник «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн руб. за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта».

Отметим, Казурин был вице-премьером Крыма с января 2016 года, а до этого работал в правительстве Севастополя.