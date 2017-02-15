В Краснодаре пожар в самострое перекинулся на жилой дом

В Краснодаре пожар в мансарде жилого шестиэтажного дома перекинулся на соседнюю многоэтажку. Об этом сообщает «Интерфакc» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Да, подтверждается возгорание соседнего жилого дома, находящегося в непосредственной близости к месту происшествия по ул. Прокофьева», - отметили в МЧС.

Из опасной зоны эвакуировали около 400 человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Из-за отсутствия подъездов к месту возгорания спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали.

Стоит отметить, что пожар возник в «Музыкальном микрорайоне», где большинство объектов возводились с серьезными нарушениями.