Кремль будет выпускать молоко и бакалею под своим брендом

Бренд «Кремлевское качество» будет выпускать молочную продукцию и бакалею начиная с апреля. Об этом сообщает «Лента.ру».

Пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова пояснила, что бренд объединит самые качественные продукты и поможет добросовестным поставщикам продвинуться на рынке.

«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», - отметила Крылова.

Стоимость товаров будут рассчитывать для сегмента «средний плюс», а контролировать качество продукции будет независимая аккредитованная лаборатория.

Отметим, что в декабре под брендом «Кремлевское качество» заработал интернет-магазин, но приобретать товары в нем пока невозможно.