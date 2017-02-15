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15 февраля 2017, 00:01
Мемория

Мемория. Андрей Кураев

Андрей Вячеславович Кураев
Андрей Вячеславович Кураев

15 февраля 1963 года родился Андрей Кураев, православный священник, проповедник и философ.

Личное дело

Андрей Вячеславович Кураев (54 года) родился в Москве в семье профессора философии Вячеслава Кураева — секретаря главного идеолога КПСС Петра Федосеева. В детстве несколько лет жил в Праге, где работали родители. В старших классах выпускал газету «Атеист». В 1979 году в возрасте 16 лет поступил на философский факультет МГУ (кафедра истории и теории научного атеизма). В 1982 году крестился в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. В 1984 году получил диплом и поступил в аспирантуру Института философии Академии наук, однако не окончил ее. В 1985 году начал обучение в Московской духовной семинарии. В 1988 году окончил семинарию, в печати появились его первые публикации.

В 1988—1990 годах учился в Румынии на факультете православного богословия Бухарестского университета. Там же был рукоположен в сан диакона.

С 1990 по 1993 годы работал референтом патриарха Алексия II. В 1991 году начал преподавать на факультете журналистики МГУ. В 1992 году окончил Московскую духовную академию. В 1993—1996 годах был деканом философско-богословского факультета Российского православного университета.

С 1996 года — профессор Свято-Тихоновского православного богословского института. В 2004—2013 годах — преподаватель Московской духовной академии и семинарии.

До 2008 года служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, затем перешел в храм Архангела Михаила в Тропареве. В 2009 году возглавил редколлегию, составлявшую учебник «Основы православной культуры». По этому пособию предмет преподается в российской средней школе. В том же году во время литургии в Исаакиевском соборе был возведен патриархом Кириллом в сан протодиакона — за активное миссионерское служение и работу с молодежью.

В декабре 2013 года отчислен из преподавателей Духовной академии за высказывания в СМИ и блогосфере. Сам Кураев связал увольнение со своими публикациями о гомосексуальном лобби в Казанской духовной семинарии, а также с несогласием по поводу наказания участниц Pussy Riot.

Долгое время вел занятия со студентами философского факультета МГУ. В августе 2014 года прекратил лекции в университете.

Чем знаменит

Один из самых узнаваемых проповедников Русской православной церкви, автор официального учебника по «Основам православной культуры». «Я бы своих детей, если бы они у меня были, на ОПК бы не отдал», — признавался он в начале эксперимента по внедрению нового предмета в школы. Написал книги: «Христианство на пределе истории. О нашем поражении», «Кино: перезагрузка богословием», «Рок и миссионерство: Беседы с богословом» и другие.

Цитируемый медиаперсонаж, поднимающий острые социальные и религиозные вопросы. Среди проблем, о которых пишет и говорит священник, — межнациональные и межрелигиозные отношения в обществе, решения светских и церковных властей, строительство храмов, геи среди священнослужителей и т. д. Публичные заявления Кураева нередко вызывают общественный резонанс.

О чем надо знать

 
Андрей Кураев

В книге «Православие и эволюция» заявил о том, что можно сочетать теорию эволюции и христианство. «В православии нет ни текстуального, ни доктринального основания для отторжения эволюционизма. Не имеет для православных смысла и потакать общественной моде на иррационализм (любой иррационализм в конце концов сработает в пользу оккультизма и против Церкви). <…> Итак, у православия в отличие от язычества, демонизирующего материю, и от протестантизма, лишающего тварный мир права на сотворчество, нет оснований для отрицания тезиса, согласно которому Творец создал материю способной к благому развитию. Сама же сущность процесса развертывания мира не меняется от того, с какой скоростью он происходит. И наивны те, кому смутно кажется, что Бог становится не нужен, если мы растянем процесс творения. Равно, как наивны и те, кто полагают, что сотворение мира за более чем шестидневный срок умаляет величие Творца. Нам важно лишь помнить, что ничто не мешало, не ограничивало творческого действия. Все происходило по воле Творца. А состояла ли эта воля в том, чтобы создать мир мгновенно, или в шесть дней, или в шесть тысяч лет, или в мириады веков — мы не знаем».

Прямая речь:

О пути к вере: «Можно, конечно, долго рассказывать, как из полного неверия, из семьи, где не было православной традиции, с кафедры атеизма я пришел в семинарию. И при этом буду употреблять местоимения "я", "мне". На самом же деле это было чудо. Не я пришел в Церковь, а Господь "взял за шкирку", вытащил и протащил, как я этому ни сопротивлялся. Чудо — любое проявление Божией воли. И именно потому, что это — чудо, оно не подлежит дальнейшему анализу. Это нельзя дальше расчленять. Здесь можно просто замереть... Чудо есть чудо, и чудо есть Бог».

О верхах и низхах Церкви: «Церковь — это люди, а люди меняются. Выросло "непоротое поколение ". Появляется немалое количество людей, особенно в городах, с другим образованием, с привычкой мыслить самостоятельно, критично. И никто не имеет брать на себя право в одиночку и без опросу говорить от имени всех этих людей. Они это право не делегируют никакому епископу или церковному лидеру. В том числе и мне. Вот этот фактор растущей самостоятельности будет серьезно менять ситуацию. Пока что верхи и низы Церкви разъезжаются по встречным полосам: верхи хотят укрепить вертикаль власти и единомыслие, а низы хотят, чтобы их не лишали обычных человеческих прав на свободу дискуссий и на участие в жизни важного для них сообщества.

Люди устали от натужной идеологизации светской власти. Неужто их можно привлечь в Церковь демонстрацией аналогичного процесса, запущенного в ней?».

О попытках сращивания Церкви и государства: «В нашей жизни мы имеем вовсе не идеальное государство и никак не идеальную Церковь. И поэтому я боюсь, что при все большем взаимном проникновении и сближении они скорее будут не обогащать друг друга, а напротив, чем-нибудь друг друга заражать. У нашего реального государства есть многовековая и въедливая привычка контролировать всех и вся. Причем идеал такого контроля оно видит в советском своем опыте, но теперь желает его вновь реализовать уже с помощью современной западной техники контроля за мозгами — информационно-электронных технологий, рекламы, пропаганды и т. п. Аппетиты нашего родного Левиафанчика безмерны. Разборчивость в средствах ему не свойственна. В умении забывать даже очевидные национальные интересы ради личной корысти наши чиновники также вполне компетентны».

5 фактов об Андрее Кураеве:

  • После крестин суррогатной дочери Филиппа Киркорова в 2012 году потребовал отлучить певца от церкви. «Речь идет о фундаментальном вопросе этики — вопросе о достоинстве человека, о том, есть ли цена на человечинку. Это цена тебя самого. Тот, кто сегодня покупает или продает ребенка, пусть будет готов к тому, что завтра могут продать его самого», — заявлял тогда священник.

  • В конце 2013 — начале 2014 года Кураев активно высказывался о «голубом лобби» в Русской православной церкви. «Лобби — это не те, кто что-то совершает, это те, кто молчат и покровительствуют», — говорил он. Казанский правящий архиерей Анастасий Меткин был изобличен Кураевым как «гомоиерарх». При этом руководство РПЦ не стало публично расследовать случаи принуждения семинаристов в Казани.

  • В марте 2014 года назвал последствия присоединения Крыма «очевидно-печальными». По его словам, «теряет Россия больше, чем приобретает». Позднее увязал истоки русофобских настроений на Украине с отторжением полуострова.

  • В октябре 2014 года на портале «Сноб» появилась информация о тяжелой болезни Кураева. Священник информацию о болезни опроверг.

  • Считает теологию наукой. «Чем теология отличается от других специальностей, так это большей установкой на понимание, чем на критику», — пишет он в своем блоге.

Материалы об Андрее Кураеве:

Статья о священнике в Википедии

Страница диакона Кураева в LiveJournal

Блог Кураева на сайте «Эха Москвы»

Миссионерский портал Кураева

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Мемория. Андрей Кураев
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