Путина попросили помиловать осужденного за госизмену 76-летнего ученого

Коллективы нескольких российских научных институтов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену. Об этом сообщает издание «Медуза», в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо.

«Для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору», — говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что Владимир Лапыгин характеризуется как «честный, ответственный, порядочный человек, уважаемый руководитель, авторитетный специалист». «Человек с такой репутацией не мог предать свою страну», — подчеркивают ученые.

В обращении признается, что Лапыгин «совершил непозволительный поступок», передав «без надлежащего оформления некие материалы китайской стороне», однако, по мнению подписавшихся, «он мог поступить так, лишь понимая, как специалист, что это не принесет вреда его стране».

Свои подписи под обращением поставили 23 человека, многие из которых работают в ЦНИИмаш. Среди подписантов — академики РАН Владимир Левин, Сергей Суржиков, Василий Фомин и член-корреспондент РАН Иван Егоров.

В сентябре 2016 года Мосгорсуд приговорил сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения («ЦНИИмаш») Владимира Лапыгина к семи годам заключения в колонии строгого режима за госизмену. 75-летний ученый был взят под стражу прямо в зале суда. Материалы этого дела также содержали гриф «секретно», а процесс проходил в закрытом режиме.