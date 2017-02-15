Евросоюз обеспокоен возможной потерей США роли мирового лидера

Внутренняя напряженность грозит Америке утратой роли мирового лидера, что может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира, считает глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Я еще никогда не видела США настолько поляризованными и разделенными, настолько обремененными конфликтами, как сейчас. Однако тот, кто хотел бы играть роль глобального лидера, должен быть внутренне сильным, самоуверенным и сплоченным», — заявила Модерини 15 февраля в интервью газете Die Welt, рассказывая о своем визите в Вашингтон на минувшей неделе.

«Если крупнейшая в мире демократия демонстрирует напряженность на таком уровне, это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира», — передает слова Могерини РИА Новости.

«Мы подходим к новой фазе в наших отношениях. Нам придется обстукивать каждую тему, чтобы понять, в чем у нас есть сходство. Но это не трагедия», — заявила дипломат, отметив, что в будущем в отношениях между США и Европой будет преобладать прагматизм.