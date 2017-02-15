15 февраля 2017, 17:00
Медведев подверг критике легкость изменения законов в РФ
Премьер Дмитрий Медведев подверг критике «необыкновенную легкость», с которой в России меняется действующее законодательство. Об этом он заявил в ходе встречи с Советом палаты Совета Федерации, передает «Интерфакс».
Медведев призвал сделать порядок изменения законов «более консервативным».
По словам премьера, Совет Федерации должен принять участие в изменениях в российском законодательстве, чтобы сделать его более стабильным по примеру других государств.
Отметим, что Центр стратегических разработок ранее назвал выпускаемые в РФ законы низкокачественными, а само законодательство - неэффективным.
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