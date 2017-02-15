Супруга Вороненкова заявила об опасениях ее увольнения из Гнесинки
Супруга уехавшего на Украину депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что она опасается увольнении из академии имени Гнесиных за прогулы. Об этом она рассказала в интервью «Коммерсантъ FM».
«Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но дети-то тут причем? Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами - это форма христианской добродетели, потому что деньги я зарабатывала пением всегда», — отметила Максакова.
Супруга Вороненкова заявила, что она имеет право приезжать в Россию, несмотря на «провокации». «Дело против моего мужа сфабриковано от первой до последней буквы, это же фельетон, чушь от начала до конца, он даже не был знаком с этими людьми. Я что, член семьи врага народа? Он ни от кого не бежит, зачем подавать в розыск на человека, который не скрывается, находится в центре Киева? У меня вид на жительство на Украине, планы у меня — я живу и радуюсь жизни»,- заключила она.