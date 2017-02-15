СМИ нашли ошибки в тексте указов Трампа о мигрантах

Опубликованные Белым домом версии указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом, содержат ошибки, которые потом исправляют задним числом. Об этом сообщает USA Today.

Журналисты издания сверили тексты указов на сайте Белого дома и в Федеральном реестре — официальном журнале правительства. В 12 указах, которые уже успел подписать Трамп, было обнаружено пять несоответствий. В большинстве случаев речь идет о грамматических исправлениях и некоторых технических нюансах.

Между тем, в одном из самых резонансных указов, который временно запретил прием беженцев и въезд в США граждан из ряда мусульманских стран, допущена ошибка, которая меняет смысл текста.

Так, в указе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что собеседования являются обязательными при каждом оформлении визы и должны соответствовать положениям параграфа Кодекса США 8 U.S.C. 1222.

Однако в этом параграфе речь идет не о собеседованиях, а о медицинском осмотре въезжающих для выявления у них физических или умственных заболеваний. В исправленной версии указа в Федеральном реестре указан другой параграф — 8 U.S.C. 1202.

В тексте другого указа, который устанавливает этические стандарты для американских госслужащих, журналистами была найдена ссылка на параграф, который в принципе отсутствует в Кодексе США.