В Турции задержан еще однин человек по делу об убийстве посла России

В Турции задержан еще один человек в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации полиции Анкары, задержанный с инициалами Э.Б. (E.B.) поддерживал контакт по телефону с убийцей посла. Прокурор разрешил правоохранителям арестовать подозреваемого.

Ранее по делу об убийстве Карлова были арестованы три человека, в том числе два сотрудника полиции. Сразу после покушения на посла России турецкие спецслужбы задержали родителей 22-летнего нападавшего, а также его сестру и двух других родственников, однако позже всех их отпустили. Турецкая полиция также задержала в Анкаре организатора выставки, на открытии которой был убит Андрей Карлов.