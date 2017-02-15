15 февраля 2017, 18:13
В Турции задержан еще однин человек по делу об убийстве посла России
В Турции задержан еще один человек в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По информации полиции Анкары, задержанный с инициалами Э.Б. (E.B.) поддерживал контакт по телефону с убийцей посла. Прокурор разрешил правоохранителям арестовать подозреваемого.
Ранее по делу об убийстве Карлова были арестованы три человека, в том числе два сотрудника полиции. Сразу после покушения на посла России турецкие спецслужбы задержали родителей 22-летнего нападавшего, а также его сестру и двух других родственников, однако позже всех их отпустили. Турецкая полиция также задержала в Анкаре организатора выставки, на открытии которой был убит Андрей Карлов.
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