Песков назвал судьбу экс-депутата Вороненкова «не вопросом Кремля»

Ситуация с эмигрировавшим на Украину бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, сделавшим несколько резких заявлений о России, не является вопросом повестки дня администрации президента РФ, заявил 15 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

«Это не вопрос Кремля вообще», - передает слова Пескова ТАСС .

14 февраля бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков в интервью украинскому изданию «Цензор.Нет» назвал грубой ошибкой присоединение Крыма, заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в РФ и сравнил Россию с нацистской Германией. Также Вороненков сообщил, что получил украинское гражданство.

В тот же день секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что, если подтвердится, что у Вороненкова двойное гражданство, он будет исключен из рядов КПРФ – «по закону о политических партиях».

Кроме того, Афонин сообщил, что руководство КПРФ намерено принять заявление в связи с высказываниями Вороненкова. «Я думаю, что мы от имени руководства партии подготовим какое-то заявление по этому поводу, потому что это плоскость не юридическая, а политическая», - сказал секретарь ЦК КПРФ.

Денис Вороненков был депутатом фракции КПРФ в Госдуме в 2011–2016 годах. В октябре 2016 года он вместе с женой, депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой уехал на Украину, а в декабре получил украинское гражданство. В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате и крупном мошенничестве. Следственный комитет предлагал лишить его иммунитета от уголовного преследования, но Генпрокуратура это предложение не поддержала.