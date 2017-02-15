Путин предложил пост главы Карелии Парфенчикову

Президент Владимир Путин предложил главе Федеральной службы судебных приставов Артуру Парфенчикову возглавить Карелию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент принял отставку главы региона Александра Худилайнена.

«Принять отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена по собственному желанию. Назначить Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Карелия, освободив его от занимаемой должности»,- сказано в указе президента.

Ранее Худилайнен объявил, что покидает свой пост. Он стал пятым губернатором, ушедшим в отставку за последние две недели.