Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк в рамках акции снизил ставки по потребительским кредитам до трех процентных пунктов от базовой линейки. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Снижение ставок составляет до 3 п.п. от базовой линейки. Минимальная ставка по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" теперь составляет 12,9% годовых, по "Потребительскому кредиту без обеспечения" – 13,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей», — сообщили в банке.

В Сбербанке уточнили, что процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.

В середине ноября 2016 года Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам сразу на 7%.