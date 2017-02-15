Пранкеры рассказали о розыгрыше сенатора Маккейна на тему антироссийских санкций

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Митча Макконнелла, обсудил с ними тему антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разыграли Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем», — рассказал Владимир Кузнецов в интервью агентству.

Ранее Маккейн заявлял, что не позволит президенту США Дональду Трампу отменить санкции против России.

13 февраля Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс. Представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, они заставили ее поверить, что Россия «оккупировала Донецк и Львов», а в результате российской хакерской атаки на избирательную систему Лимпопо президентом этой «страны» был назначен Айболит.