Медведев подписал программу приватизации на 2017-2019 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил одобренный правительством прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 год. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Планом предусматривается приватизация в 2017-2019 гг. находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в пояснительной справке к документу.

Ожидается, что ежегодные поступления от приватизации в федеральный бюджет составят 5,6 млрд рублей. Отмечается, что эта оценка проводилась без учета стоимости акций крупнейших компаний.

Программу приватизации госактивов на 2017-2019 годы правительство России приняло 2 февраля.