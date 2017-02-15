Глава Россельхознадзора получил запрос из прокуратуры Белоруссии

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии. Об этом сообщает RNS.

«Пришла бумага из прокуратуры, дальше — процедуры, как обычно», — цитирует агентство слова главы ведомства.

Сергей Данкверт считает, что претензии правоохранительных органов Белоруссии связаны с запретом России на поставки продукции ряда белорусских предприятий. «Хотят проверить законность. У нас все законно», — пояснил он.

При этом руководитель Россельхознадзора не исключил выявления новых нарушений в поступающей из Белоруссии продукции.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел полный контроль за перемещением белорусской животноводческой продукции по территории России с момента пересечения границ государства, а также ограничил поставки мяса с заводов Белоруссии.

В свою очередь, МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора на предмет преступлений, предусмотренных ст. 249 УК Белоруссии (дискредитация деловой репутации конкурента).