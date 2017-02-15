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15 февраля 2017, 11:38
биология палеонтология эволюция

Дальний родственник современных млекопитающих оказался ядовит

Новая реконструкция Euchambersia mirabilis
Новая реконструкция Euchambersia mirabilis
Dmitry Bogdanov/Wikimedia Commons

Новое исследование подтвердило давнюю гипотезу палеонтологов, что жившее примерно 255 миллионов лет назад животное эучамберсия (Euchambersia mirabilis) обладало ядовитыми железами. Таким образом, эучамберсия стала самым древним известным науке ядовитым позвоночным животным, оттеснив на второе место мурен, появившихся около 100 лет назад.

Окаменевшие останки эучамберсии были обнаружены в 1932 году южноафриканским палеонтологом Робертом Брумом возле городка Колесберг. Животное относится к отряду терапсид (Therapsida), к другой ветви которого принадлежали и предки современных млекопитающих. Судя по зубам, это было хищное животное. Предположение о наличии у эучамберсии ядовитой железы выдвинул венгерский путешественник и палеонтолог барон Франц Нопча. Он обратил внимание на большой размер внешней верхнечелюстной ямки (external maxillary fossa) на черепе, а также на строение клыка, в котором есть вытянутое углубление. С тех пор ученые не переставали спорить, была ли эучамберсия ядовитой, приводя в качестве аргументов, в основном, сопоставления ее зубов с зубами других животных, где были сходные каналы. До последнего момента им не удавалось прийти к единому мнению.

В новой работе исследователи из Университета Витватерсранда применили для исследования костей эучамберсии компьютерную ренгтеновскую томографию, построив трехмерное изображение ее челюстей. Они обнаружили, что ямка, где, как предполагается, была расположена ядовитая железа, оказалась связанной с полостью рта особым разветвленным костным каналом. Канал открывался у основания зубов, не проникая внутрь них, поэтому, ученые предполагают, что яд стекал по внешней поверхности зуба. Кроме того, ученые нашли ранее не описанные зубы эучамберсии, пару резцов и пару клыков, все они, подобно зубам других ядовитых животных, имели заостренную кромку, облегчающую попадание яда в рану жертвы. Таким образом, авторы работы полагают, что выявили у эучамберсии все три признака ядовитых позвоночных: ядовитую железу, каналы для доставки яда и зубы, приспособленные к его использованию.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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