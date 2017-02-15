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15 февраля 2017, 14:28
психология транспорт

Французы оказались менее дисциплинированными пешеходами по сравнению с японцами

Pexels

Группа исследователей проанализировала видеозаписи, сделанные на семи перекрестках с пешеходными переходами. Три из них располагались во французском Страсбурге, а четыре – в японском городе Нагоя. В целом было записано более пяти тысяч случаев перехода улицы.

Как оказалось, французы гораздо чаще пересекают проезжую часть при красном сигнале светофора (40 % случаев). Среди японцев так поступают всего лишь два процента. В обеих странах наличие пешеходов, уже идущих на красный свет, повышает вероятность, что их примеру последуют и другие, но во Франции это происходит в два раза чаще. Ученые также заметили, что французские пешеходы склонны часто ориентироваться на других людей, переходящих улицу, и вовсе не проверять, какой цвет горит на светофоре, а потом с удивлением реагировать на приближающиеся автомобили.

Авторы работы выражают намерение расширить охват стран при последующем анализе. Они считают, что результаты их наблюдений можно будет применить для повышения безопасности движения с учетом региональных особенностей. Например, там, где люди склонны следовать примеру других и идти через дорогу, не посмотрев на светофор, можно будет применить шумовой сигнал, который будет включаться при появлении первого пешехода-нарушителя.

Итоги исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

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